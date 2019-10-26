В Сватово сделали обереги для детей из психоневрологического диспансера (Фото)

В Сватово (Луганская обл.) состоялось очередное мероприятие в рамках Проекта по инклюзии, направленного на устранение барьеров для людей с инвалидностью и создания благоприятной среды в обществе. Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации Датский совет по делам беженцев (Данська Рада у справах біженців).

Участники посетили выставку работ декоративно-прикладного искусства пациентов Сватовской областной психоневрологической больницы, и так же послушали лекции психотерапевтов на тему как справляться со стрессом, и роль арт-терапии в лечении и реабилитации.

«Я сейчас уже на пенсии, дети разъехались, а дома в одиночестве сидеть не хочется. Хочу отдушину, хочу удовольствия. Дважды в неделю собираемся вот в центре, тут приятная атмосфера, мы мастерим, вышиваем, чаю выпьем, да и просто общаемся. Это нам очень важно», – говорит Наталья, участница проекта.

Вместе с группой единомышленников, в числе которой и люди с инвалидностью, Наталья изготовила куклы-мотанки, которые будут оберегом детям из психоневрологического диспансера.

Проект по инклюзии реализуется в партнерстве с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ при финансовой поддержке Правительства Германии.

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