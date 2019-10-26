Зеленский назначил руководителя Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский указом №767 / 2019 назначил председателя Луганской областной государственной администрации.

«Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации», – говорится в указе.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил на должность председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая. Решение было принято на заседании правительства 20 октября.

Как сообщалось ранее, 20 октября, во время заседания КМУ согласовал увольнение главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

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