В спецвагоне поезда «Мариуполь – Львов» заключенный убил солдата, – Аброськин

В спецвагоне поезда, следовавшего по маршруту «Мариуполь – Львов», приговоренный к пожизненному заключению убил военнослужащего Национальной гвардии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Ночью 25 октября 2019 года в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда "Мариуполь-Львов", осужденный на пожизненный срок Дмитрий Бевзюк с целью побега совершил нападение на военнослужащего Нацгвардии Украины», – написал Аброськин.

21-летний солдат от полученных ранений погиб на месте.

«За убийство солдата, а вообще просто еще молодого человека при исполнении своих обязанностей, этому зверю ничего не будет, потому что он и так отбывает пожизненный срок и может убивать, находясь за решеткой, хоть каждый день», – подчеркнул Аброськин.

При этом в Нацгвардии сообщили,заключенного транспортировали поездом по маршруту «Днепр-Кривой Рог». Инцидент произошел вечером 25 октября.

Отмечается, что во время конвоирования приговоренный к пожизненному сроку напал на конвоиров при попытке к бегству.

Заключенный попросился в туалет, после чего выстрелил в военного. Пока неизвестно откуда у заключенного был пистолет. У нападающего удалось забрать оружие и обезвредить.

По факту происшествия назначили служебное расследование.

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