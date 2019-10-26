Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали мины на дороге под Мариуполем

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) впервые зафиксировали около 1 000 противотанковых мин вдоль восточной окраины подконтрольного правительству Водяного (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 23 октября БПЛА СММ среднего радиуса действия вновь зафиксировал 21 противотанковую мину (ТМ-62), установленную поперек автодороги Т0519 приблизительно в 2 км севернее Водяного. БПЛА также впервые обнаружил по крайней мере 1 000 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в поле в два ряда вдоль восточной окраины Водяного (по оценке, установлены некоторое время назад).

Коме того, примерно в 5 км к востоку от Талаковки зафиксировны 11 противотанковых мин (ТМ-62; о которых сообщалось ранее), установленных поперек дороги, которая ведет в Пикузы (до переименования Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка).

Примерно в 200 м к востоку от вышеупомянутых мин БПЛА вновь зафиксировал 4 противотанковые мины (ТМ-62), установленные на той же дороге, а также в общей сложности 40 противотанковых мин (ТМ-62; о которых сообщалось ранее), установленных в полях севернее и южнее упомянутой выше дороги.

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