В октябре НБУ изъял из обращения почти 10 млн монет мелких номиналов

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 октября 2019 года изъял из обращения почти 10 млн монет номиналом по 1, 2 и 5 копеек из общего количества 5,6 млрд штук. Об этом сообщает пресс-служба НБ, передает РБК-Украина.

«За период с 01.10.2019 по 23.10.2019 включительно из обращения изъято почти 10 млн штук монет номиналом 1, 2, 5 копеек», – говорится в ответе Нацрегулятора в ответ на запрос.

В то же время, по данным Нацбанка, на 1 октября в наличном обращении находилось 5,62 млрд мелочи, из которых номиналом 1 копейка – 2,347 млрд штук, 2 копейки – 1,396 млрд штук, 5 копеек – 1,876 млрд штук.

Сейчас по наличному обращению изъято почти 0,2% монет мелких номиналов.

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