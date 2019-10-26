В ОП рассказали детали визита Зеленского в Золотое

Президент Украины Владимир Зеленский два дня находился с визитом на позициях украинских военных в Золотом. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает РБК-Украина.

Так, Мендель подтвердила информацию о визите Зеленского на участок разведения сил и средств в Золотом. Также пресс-секретарь президента рассказала, сколько времени Зеленский провел на Донбассе.

«После возвращения из Японии президент Владимир Зеленский навправився на Восток, уже второй день он находится в Золотом, где и заночевал. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения относительно разведения войск. Подробности поездки будут предоставлены завтра в развернутом видео», – сообщила Мендель в комментарии изданию.

Как сообщалось ранее, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл пообщаться с воинами-добровольцами, которые находятся на позициях в поселке Золотое (Луганская область.).

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