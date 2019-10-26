Помечены палочкой с красной тканью: В ОБСЕ рассказали о разбросанных по Донецку неразорвавшихся снарядах от «Града»

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) зафиксировали 23 октября снаряды от реактивной установки «Град» на улицах во временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка. Об этом говорится в отчете Миссии.

В частности, на участке дороги длиной 1,5 км на улице Стратонавтов в Киевском районе наблюдатели впервые видели предмет, оцененный как снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм), застрявший в земле на северной стороне дороги, а также вновь увидели 3 неразорвавшихся снаряда: 3 ракеты типа «Град» (возле одной из которых была деревянная палочка с красной тканью) – все были вблизи жилых домов и, по оценке, находились там уже некоторое время.

Примерно в 1,5 км к юго-западу от предыдущих неразорвавшихся снарядов наблюдатели вновь видели 2 неразорвавшихся снаряда, оцененных как ракеты РСЗО, вблизи жилых домов на проспекте маршала Жукова в микрорайоне Октябрьский на северо-западной окраине Донецка.

Приблизительно в 2 км к востоку и 2,5 км к востоко-северо-востоку от предыдущих неразорвавшихся снарядов соответственно, по улице Артемовской команда Миссии вновь видела неразорвавшийся снаряд, оцененный как ракета РСЗО, и впервые видела еще один неразорвавшийся снаряд (по оценке, предположительно, ракету РСЗО БМ21).

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