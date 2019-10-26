Не убедил: Ветераны-добровольцы не собираются покидать Золотое-4 после встречи с Зеленским

Ветераны боевых действий на Донбассе не собираются покидать поселок Золотое-4 (Луганская обл.) после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об сегодня, 26 октября, этом заявил Денис (позывной «Янтарь»), передаетTelegram-каналу «Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї».

«Посыл президента был такой, что он хотел пообщаться с ветеранами, которые сейчас находятся поблизости от линии разграничения. То есть мы думаем, что перед запланированным разведением войск. Поговорили, рассказали, что история ему уже давала возможность убедиться, что разведение войск – это бессмыслица. Его предшественник это уже делал и были значительные потери с нашей стороны. Это не те шаги, которые должен делать президент по урегулированию этого конфликта. Нет быстрого пути. Должен быть разумный путь. Не знаю, какой у него дальше план, но мы будем оставаться тут дальше пока будет угроза бессмысленного разведения и утраты территории Украины», – сказал Денис.

Он заверил, что ветераны будут действовать в рамках закона. «И некоторые нюансы, которые он озвучил, мы их услышали, но мы закон не нарушаем. И будем стоять тут за Украину», – резюмировал ветеран.

Как сообщалось ранее, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл пообщаться с воинами-добровольцами, которые находятся на позициях в поселке Золотое (Луганская область.).

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: