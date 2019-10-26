Ветераны-добровольцы находятся в зоне ООС незаконно, – штаб

Ветераны-добровольцы находятся в Золотом-4 (Луганская обл.) незаконно. Такое заявление сделали сегодня, 26 октября, в пресс-центре Операции объединенных сил.

«Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а значит находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая закон о ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что люди, с которыми общался президент Украины Владимир Зеленский «находились в частном доме и представились добровольцами».

«Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных Сил. Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», больше известным как Закон об операции Объединенных Сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл пообщаться с воинами-добровольцами, которые находятся на позициях в поселке Золотое (Луганская область.). После общения с главой государства ветераны отказались покинуть позиции в намеченном для разведения сил и средств месте.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: