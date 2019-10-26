Зеленский заявил, что в Золотом «все готовы к разведению» (Фото)

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сегодня, 26 октября, написал, что жители Золотого-4 (Луганская обл.) хотят мира и готовы к разведению сил и средств.

«Провел двое суток в Золотом. Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведения войск. Понял одно – все хотят мира. Все готовы к разведению», – написал он.

Также Зеленский отметил, что «от местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей». «Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить», – написал он дополнив, что ему «важно было услышать украинцев, ожидающих мира».

«Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой – подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как Президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой», – резюмировал Зеленский.

Как сообщалось ранее, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл пообщаться с воинами-добровольцами, которые находятся на позициях в поселке Золотое (Луганская область.). После общения с главой государства ветераны отказались покинуть позиции в намеченном для разведения сил и средств месте.

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