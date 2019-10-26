МИД выступает за получение ПДЧ в НАТО, но без повторной подачи заявки

Украине не нужно подавать в НАТО заявку на получение ПДЧ, а следует добиваться от союзников его предоставления. Об этом своем Twitter заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

Он процитировал декларацию Бухарестского саммита НАТО 2008 года, который согласовал, что Украина и Грузия станут членами Альянса и ПДЧ является следующим шагом на пути к этому.

«Надо четко понимать, что Украина за это время пошла значительно дальше. Сегодня нам надо не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников его нам предоставления. Над этим и работаем ... Предлагаю всем неравнодушным приобщаться и концентрировать усилия именно в таком контексте», – написал министр.

Как сообщалось ранее, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о перезапуске формата сотрудничества с НАТО с целью практического внедрения стандартов Альянса в ближайшей перспективе.

Напомним, что делегация Министерства обороны Украины начала визит в штаб-квартиру НАТО для участия в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны.

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