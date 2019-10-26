Минобороны призывает не вестись на «вбросы» о Минском процессе

Минобороны призывает не поддаваться на "вбросы" российских информационных ресурсов относительно позиции министерства по Минскому процессу. Об этом сегодня, 26 октября, говорится в официальном заявлении Министерства обороны.

«Некоторые источники в сет Интернет распространяют информацию о якобы "позиции Министерства обороны Украины относительно Минского процесса". Минобороны официально сообщает, что указанная "информация" абсолютно не соответствует действительности, ведь оборонное ведомство Украины не формирует политику во время переговоров в Минске", – говорится в заявлении.

Указанные "вбросы" активно распространяются российскими информационными ресурсами и Минобороны считает это абсолютной провокацией, направленной на дискредитацию Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, а также на срыв Минских договоренностей.

«Обращаемся к журналистам, блоггерам и пользователям социальных сетей с просьбой быть бдительными и не поддаваться на подобные информационные "вбросы"», – отметили в Минобороны.

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