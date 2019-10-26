ДТП в Краматорске: Пострадал пешеход с велосипедом

В Краматорске водитель автомобиля совершил наезд на мужчину, который стоял на обочине проезжей части. В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области

«25 октября в 17:44 в Краматорский отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Краматорской правды. На месте происшествия полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21011 при движении совершил наезд на мужчину, который стоял на обочине проезжей части с велосипедом», – говорится в сообщении.

В результате аварии последний получил многочисленные телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена ​​после проведения экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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