Восстановительные работы вблизи КПВВ «Станица Луганская»: Доставлены конструкции основной части моста (Фото)

Сегодня, 26 октября, около КПВВ «Станица Луганская», после обследования пиротехниками строительной площадки, продолжились восстановительные работы на мосту. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация.

Отмечается, что в работах задействованы 10 человек, 1 автокран, 1 автовышка, 1 грузовой автомобиль.

Ими проводился заключительный этап работы по формированию опалубки 9 опоры моста, реставрация 7 опоры, разрезание остатков разрушенной части моста. В течение дня проводилась уборка прилегающей территории возле 9-й опоры от различного мусора.

Также на объект были доставлены конструкции основной части моста.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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