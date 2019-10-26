Снесенные в Украине памятники Ленину предлагают продать на электронных торгах

Помочь продать памятники Ленину, демонтированные в Украине в рамках программы декоммунизации, предлагает Украинское государственное предприятие СЕТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом). Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
«СЕТАМ разыскивает демонтированные и декоммунизованные памятники В.И. Ленина. Продадим и заработаем вам деньги! Последние два Ленина ушли с молотка с существенным повышением цены, а один из них даже помог выплатить заработную плату работниками коммунального предприятия», – говорится в сообщении.
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