Сводка из зоны ООС за 26 октября: Версии сторон конфликта

Сводка из зоны ООС за 26 октября: Версии сторон конфликта

27.10.19 09:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов:

  • неподалеку от Невельского – из крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды у Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • у Красногоровки – из СПГ;
  • неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 14 обстрелов:

  • пять раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Хутора Вольного – из  подствольных гранатометов;
  • дважды у Золотого (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
  • неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 82 мм, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Зайцево – из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Светлодарска – из стрелкового оружия;
  • в районе Новгородского – из минометов калибра 82 мм крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала этих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • вблизи Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;
  • у Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
  • вблизи Светлодарска – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Доломитного, Донецка (пос. ш-ты им. Абакумова, пос. ш-ты «Трудовская») Александровки, Михайловки, Васильевки, Крутой Балки, Зайцево (южное), Новой  Марьевки. Обстрелы велись из миномнто 120 и 82 мм, СПГ, РПГ, АГС, БМП-2 и  БМП-1, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В «ЛНР» сообщили об одном нарушении режима прекращения огня: обстрелам подвергся район села Нижнее Лозовое. Огонь велся из 82-м минометов.

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