Сводка из зоны ООС за 26 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов:

неподалеку от Невельского – из крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

у Красногоровки – из СПГ;

неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 14 обстрелов:

пять раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Хутора Вольного – из подствольных гранатометов;

дважды у Золотого (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 82 мм, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Зайцево – из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Светлодарска – из стрелкового оружия;

в районе Новгородского – из минометов калибра 82 мм крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала этих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

вблизи Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Светлодарска – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Доломитного, Донецка (пос. ш-ты им. Абакумова, пос. ш-ты «Трудовская») Александровки, Михайловки, Васильевки, Крутой Балки, Зайцево (южное), Новой Марьевки. Обстрелы велись из миномнто 120 и 82 мм, СПГ, РПГ, АГС, БМП-2 и БМП-1, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В «ЛНР» сообщили об одном нарушении режима прекращения огня: обстрелам подвергся район села Нижнее Лозовое. Огонь велся из 82-м минометов.

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