Минимум сотня не проедет: Ситуация в пунктах пропуска утром 27 октября

Сегодня утром, 27 октября, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.

По данным очевидцев ситуация на пунктах пропуска на линии разграничения следующая:

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Приходько: «7:58. КПВВ "Горловка". По состоянию на 08.55 (мск) на пункте пропуска 305 автомобилей, 62 автобусов и микроавтобусов, до 450 человек пешей очереди»;

Сергей: «8:30. Из этих 305 как минимум сотня не проедет. Пускают по 30 машин в час в 2 заезда. Первые 2-3 часа едут только автобусы и перевозы».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юрий: «6:56. Каргил. Основная на мосту от поворота из Мандрыкино. Льгота наверху моста»;

Олег: «8:46. Такой ж**ы еще я не видел. Армагеддон..… В Украину льгота на середине моста: 120-130 авто. Пройти нет шансов сегодня, если не чудо»;

2109* «9:10. Въезд в Донецк через Курахово час назад заезжали, было машин 20-30 основной, льготы не было. На Каргиле в Донецк льготы уже около 20-25, основной раза в 2 больше».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Михаил: «4:36. Сильный туман, аккуратно. На Еленовке очередь чуть дальше магазина. Только по правой полосе все время едут, интересно куда?»;

Тигра: «5:53. Из-за тумана не видно сколько, но очередь за первым туалетом»;

Соловей: «6:50. На Еленовке много, до поворота примерно, не видно точно – туман»;

Vitalios: «8:49. Еленовка в Украину на 08:30 очередь до поворота, подвозил жену к блокпосту, за 15 минут было 2 протяжки, машин по 10-12 каждая, движение есть».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь»:

Лида: «7:28. Октябрь на Мариуполь. Основная край на мостике (в камышах)»;

Марина: «8:17. В Верхнешироковском в сторону неоккупированной территории до конца камышей, движение пять машин из обычной очереди в 10 минут».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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