Зашибись как проигрался: В Алчевске у дома взорвали гранату

Во временно неподконтрольном украинскому правительстве Алчевске (Луганская обл.) у многоэтажного дома взорвалась граната. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает «МЧС ЛНР».

«В результате взрыва взрывоопасного предмета возле жилого дома, повреждено остекление одного окна на первом и одного окна на втором этажах. Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Местные жители, обсуждая взрыв в социальных сетях, пишут, что житель дома игрался гранатой и упустил ее.

Анна: Гранату взорвали»;

Анна: «Чудак на букву м.... игрался с гранатой и уронил ее из рук, стоя на балконе 4 этажа. На первом и втором этажах вылетели стекла. Пострадавших слава Богу нет»;

Жанна: «Зашибись так проигрался. Все равно отопления пока нет, решил: нафига соседям тогда стекла»:

Алина: «Кааапец, звук был именно таким, действительно чудо что люди целы. А этому ненормальному, руки бы оторвать».

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