Мошенники рассылают клиентам «Ощадбанка» СМС о блокировке карты, – правозащитники

Клиенты «Ощадбанка» снова стали получать СМС о блокировке карты, которые рассылают мошенники. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

«"Vasha karta zablokovana z mirkuvan bezpeky banku za informaciey zvernitsya: 0-800-332-656 bezkoshtovno. OschadBank.ua". Такие сообщения снова стали получать клиенты Ощадбанка. В сообщениях просят обратиться в контакт-центр, после чего злоумышленники принимают звонок и пытаются выяснить персональные данные клиента, включая номер карты. И конечно же, первое желание – позвонить по указанным в СМС номерам и выяснить ситуацию. НО! Ваш звонок – это цель мошенников», – говорится в сообщении.

Правозащитники призывают никогда не перезванивать на номер, с которого пришло СМС. На этом номере может быть установлен тариф за входящие звонки. А также, не стоит перезванивать по номеру, который указан в СМС.

Так, после получения сообщения о блокировке карты правозащитники рекомендуют сразу позвонить в банк. Для связи с банком используйте те номера телефонов, которые размещены на сайте или на вашей карте, а не в сообщении с подозрительного номера.

Для пользователей смартфонов: если вы раньше получали СМС от своего банка (например, о необходимости прохождения идентификации), проверьте книгу сообщений – если новое сообщение послано не с того номера, которым пользуется банк, и отображается отдельно, скорее всего его отправили мошенники.

Кроме того, на сайте киберполиции (https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/) можно проверить номер телефона, номер банковской карты или сайт на причастность к схемам аферистов.

Правозащитники напоминают, что:

банк никогда не присылает СМС с обычного номера;

сотрудник банка никогда не будет спрашивать ваш персональный код CVV2/CVC.

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