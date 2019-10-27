На улице муралов в Краматорске создают новые арт-объекты (Фото)

В Краматорске художники продолжают работы по созданию муралов в рамках проекта «You are east». Об этом сообщил местный фотограф Артем Гетьман на своей странице в Facebook.
По его информации, сейчас два бельгийских художника одновременно рисуют два мурала на улице Марата. «Синяя стена: Hupin Fabien Georges J (Belgium). Белая стена: Pierre Rodriguez (Belgium)», – написал Гетьман.
Кроме того, новый визуальный образ от Erik T Burke (USA) появился на стене дома по ул. Марата, 2.
Напомним, в Краматорске начались масштабные работы по созданию муралов в рамках проекта «You are east». Первый готовый мурал – работа итальянского художника Фабио Петани (Fabio Petani) под названием «Missae Ferrum» (Чугун и лотос). Второй – работа французского художника Алексиса Стефенса (Alexis Bust Stephens) под названием «Освободи свои эмоции». Третий – на экологическую тематику от испанского художника Давида Эстебана (David Esteban).
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