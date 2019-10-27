Переселенцам: Как расторгнуть трудовой договор с работодателем

В Украине расторжение по инициативе работника трудового договора, заключенного на неопределенный срок, возможно по собственному желанию по уважительным причинам. Об этом рассказала заместитель координатора приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Сумах Наталья Есина, сообщается на сайте организации.

Так, в общественную приемную УХСПЧ в Сумах обратилась женщина-ВПЛ, которая рассказала, что ее дочь не может уволиться с работы. Работодатель просто отказывался принять заявление об увольнении. «Учитывая, что предприятие уже накопило долг по невыплаченной заработной плате, она категорически решила сменить место своей работы как можно скорее, потому что собирается переезжать в другую область, и интересовалась, как можно это сделать. Лицу была предоставлена консультация, как расторгнуть трудовой договор, кроме этого, УХСПЧ считает нужным распространить рекомендательную памятку, что делать в подобных случаях», – говорится в сообщении.

Так, на основании ст. 38 Кодекса законов о труде (далее – КЗоТ), расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по инициативе работника возможно по собственному желанию по уважительным причинам. В таком случае работник не обязан сообщать работодателю об увольнении за 2 недели. Работник имеет возможность быть уволенным в срок, о котором просит (ч. 1 ст. 38 КЗоТ).

К таким уважительным причинам относятся, в частности:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

поступление в учебное заведение;

невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением;

беременность;

уход за ребенком до достижения им 14-летнего возраста или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или лицом с инвалидностью I группы;

уход на пенсию;

принятие на работу по конкурсу, а также по другим уважительным причинам.

Важно: законодательством предусмотрено обязательное документальное подтверждение уважительности причины для увольнения в двух случаях: невозможность проживания в данной местности и уход за больным членом семьи. Эти обстоятельства должны быть подтверждены медицинским заключением.

Правозащитница отмечает, что касается документального оформления важности других причин, то в законе нет указания на обязательность предоставления работодателю подтверждающих документов. Закон также и не дает определения, какие причины можно учитывать как важные, поэтому этот вопрос решается в каждом конкретном случае отдельно.

Запись об увольнении в трудовой книжке также должна проводиться с указанием уважительной причины увольнения. Так, например, в трудовую книжку работника работодателем вносится запись: «Уволен по собственному желанию в связи с переездом на новое место жительства, ст. 38 КЗоТ Украины». Данное требование предусмотрено п. 2.26 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда, Минюста, Минсоцзащиты населения от 29.07.1993 г. №58.

Также Наталья Есина акцентирует, что наличие уважительных причин увольнения по собственному желанию учитывается как юридический факт при выплате пособия по безработице.

Согласно ч. 3 ст. 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» от 02.03.2000 г. № 1533-III (далее – Закон № 1533) пособие по безработице выплачивается с 8-го дня после регистрации в государственной службе занятости лица, которое уволилось по собственному желанию по уважительным причинам. А лицам, уволенным с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, согласно ч. 4 ст. 23 Закона №1533 – с 91-го календарного дня.

В ст. 38 КЗоТ Украины указано еще одно основание, по которому работник имеет право в определенный им срок расторгнуть трудовой договор по собственному желанию – невыполнение работодателем законодательства о труде, условия коллективного или трудового договора. «Сейчас, когда время от времени возникает проблема с невыплатой зарплаты, эта норма стала актуальной, поскольку сам факт задержки зарплаты является нарушением законодательства, а поэтому он может служить основанием требовать уволить работника в тот срок, который он указал в своем заявлении. Кстати, в случае наличия задолженности по зарплате следует обращаться с соответствующим заявлением в местный суд – эта категория истцов освобождена от уплаты судебного сбора», – отмечает правозащитница.

Написанное заявление об увольнении необходимо зарегистрировать в приемной руководства, а после регистрации его нужно представить на рассмотрение. Себе надо оставить копию заявления, на которой отмечена регистрация, то есть дата и входящий номер. Одновременно с этим, способ подачи заявления об увольнении со стороны законодательства не ограничивается, а, следовательно, заявление можно отправить по почте или телеграммой работодателю. Есина советует отправлять его заказным письмом с описью вложения.

«Согласно ст.116 КЗоТ Украины, работодатель обязан произвести полный расчет с бывшим работником в день его увольнения», – подытожила Наталья Есина.

Напомним, в Украине решили отказаться от использования трудовых книжек. Срочно и совсем. Особенно эта идея не обрадовала переселенцев и жителей неконтролируемых Украиной территорий.

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