В Украине урегулируют проблему с пропиской переселенцев на подконтрольной территории

В Украине планируют усовершенствовать процедуру регистрации места проживания (пропиской) внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) для ускорения их интеграции в принимающие территориальные громады. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного ВРУ по правам человека.

На днях состоялось обсуждение вопроса нормирования процедуры регистрации места проживания ВПЛ для ускорения их интеграции в принимающие ОТГ. В рабочей группе участвовали представители Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ), Министерства социальной политики Украины, институтов гражданского общества и представитель департамента мониторинга равных прав и свобод Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека.

Так, во время заседания обсуждались вопросы приведения в соответствие Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» к Руководящим принципам ООН по внутреннему перемещению внутри государства стандартов Совета Европы и отмены дискриминационных процедур относительно регистрации места жительства ВПЛ.

«Целью обсуждаемых изменений является вопрос соблюдения требований Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" регистрации места проживания ВПЛ на подконтрольной территории Украины, что позволит им стать полноправными членами территориальных громад, в которые они переместились, но без потери сведений о регистрации по покинутому месту жительства», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, участники рабочей группы согласились углубить сотрудничество по указанному вопросу с целью скорейшего урегулирования проблем с регистрацией места жительства ВПЛ на подконтрольной территории Украины.

Как сообщалось ранее, МинВВОТ работает над законопроектом об интеграции ВПЛ в местные громады.

Напомним, по данным МОМ, во II квартале 2019 года в ходе опроса переселенцев 51% из них сообщили, что интегрированы в местную громаду, еще 40% – интегрированы частично.

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