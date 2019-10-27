Восстановление жилья и разминирование: В штабе ООС подвели итоги недели (Фото)

В Донецкой области продолжается восстановление жилых домов, пострадавших в результате боевых действий. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
Так, на текущей неделе спасатели проводили аварийно-восстановительные работы в прифронтовых населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык. За неделю восстановлено 11 домов. Всего с начала проведения ООС восстановлено 537 жилых домов.
Также пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины из состава Объединенных сил в течение недели обследовали 55 гектаров территории. Изъято и уничтожено 716 взрывоопасных предметов.
Продолжается выполнение других задач по назначению.
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