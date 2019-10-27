На Донетчине пересчитали переселенцев: Сколько и где зарегистрировано

В Донецкой области по состоянию на 24 октября официально зарегистрировано 499 тыс. 58 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 24.10.2019 на территории Донецкой области учтено 422 683 семьи и 499 058 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 110 094;
- дети – 62 637;
- лица с инвалидностью – 17 476;
- пенсионеры – 308 851.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 688 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 52 505;
- Краматорск – 48 271;
- Славянск – 39 997;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 607;
- Константиновка – 23 326;
- Марьинский район – 20 549;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 204;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 259;
- Селидово – 16 206.
Напомним, в Украине по состоянию на 21 октября учтены 1 млн 413 тыс. 649 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
Комментарии