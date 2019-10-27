На Донетчине пересчитали переселенцев: Сколько и где зарегистрировано

На Донетчине пересчитали переселенцев: Сколько и где зарегистрировано

ДН

27.10.19 18:13dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 24 октября официально зарегистрировано 499 тыс. 58 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 24.10.2019 на территории Донецкой области учтено 422 683 семьи и 499 058 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 110 094;
  • дети – 62 637;
  • лица с инвалидностью – 17 476;
  • пенсионеры – 308 851.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 688 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 52 505;
  • Краматорск – 48 271;
  • Славянск – 39 997;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 607;
  • Константиновка – 23 326;
  • Марьинский район – 20 549;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 204;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 259;
  • Селидово – 16 206.

Напомним, в Украине по состоянию на 21 октября учтены 1 млн 413 тыс. 649 переселенцев из Донбасса и Крыма. 

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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