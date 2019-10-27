Переселенцам: Как решить проблему с долгами по кредитам, взятым до 2014 года

К правозащитникам очень часто обращаются переселенцы с проблемой задолженности по кредитам. До 2014 года большое количество людей оформляло кредитные карточки или потребительские кредиты, а потом в результате сложных жизненных обстоятельств не могли их погасить. Есть два способа решения этой ситуации – в досудебном и судебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Краматорске на своей странице в Facebook.

Так, во-первых, правозащитники рекомендуют обратиться в банк и выяснить, какая задолженность есть в настоящее время, из чего эта задолженность состоит, какая задолженность по процентам по основным обязательствам, по штрафам, по пене. «Если банк заявит, что лицо должно уплатить штрафы или пеню, то эти требования не могут быть удовлетворены, поскольку действует мораторий. Поэтому после этого возможно решение вопроса о реструктуризации кредитного обязательства. Как показывает практика, банк всегда идет на добровольное досудебное урегулирование конфликта», – говорится в сообщении.

Но, в случае, если должник не решит вопрос в досудебном порядке и уже установили пеню, штрафы и банк категоричен в своих требованиях, то ситуация следующая. «Банк, как правило, обращается в суд. Но для этого банк должен обращаться по месту жительства лица и составлять исковое заявление. Когда это исковое заявление будет уже у человека, тогда уже возможно инициирование в судебном заседании финансово-экономической экспертизы, которая позволит посмотреть с другой стороны, с экспертной стороны на сумму задолженности, а также на правомерность начисления процентов по кредиту и в целом условий кредитного договора», – объясняют правозащитники.

По заключению этой экспертизы суд уже и будет принимать соответствующее решение. «С этой экспертизы в рамках процесса можно задавать вопросы, можно подать письменное ходатайство и уже в конкретной ситуации решается этот вопрос», – уточняют правозащитники.

Но если суд решит дело в пользу истца (то есть примет решение о взыскании средств с переселенца), то даже в этой ситуации есть выход. «Есть определенные нормы, в частности, ст. 373 Гражданско-процессуального кодекса, которая предусматривает решение в судебном порядке вопроса о рассрочке или отсрочке, изменение исполнения и способа решения суда. То есть можно настаивать во время судебного заседания, чтобы суд применил эту рассрочку. Или уже после решения по делу снова обращаться в суд. Суд на основании этой нормы должен рассмотреть заявление и принять соответствующее решение. То есть почти все переселенцы находятся в трудном материальном положении, есть основания для соответствующего обоснования, чтобы суд решил этот вопрос», – резюмировали правозащитники.

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