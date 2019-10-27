В ОБСЕ рассказали о ранении двух мужчин

Вблизи водозабора вблизи временно неподконтрольной украинскому правительству Паньковки (Луганская обл.) двое сотрудников коммунальной службы получили ранения. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«24 октября рядом с насосной станцией Кондрашевского водозабора недалеко от н. п. Паньковка (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска) наблюдатели видели двух раненых мужчин (один был в одежде военного типа)», – говорится в сообщении.

Работники насосной станции помогали мужчинам выйти из участка, где проводились технические работы по бурению скважин. Позже пострадавших увезла карета скорой помощи.

25 октября в больнице Луганска один из мужчин рассказал, что 24 октября он при помощи цепной пилы обрезал деревья вблизи насосной станции, когда услышал взрыв и почувствовал, как ему в спину попал металлический осколок.

Медперсонал больницы сообщил команде СММ, что 24 октября к ним поступил мужчина с осколочным ранением спины.

О том, какие ранения получил второй мужчина в отчете Миссии не сообщается.

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