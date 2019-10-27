Зеленский уволил еще одного главу РГА на Донетчине

Зеленский уволил еще одного главу РГА на Донетчине

27.10.19 11:42dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Великоновоселковской районной государственной администрации (РГА) Донецкой области. Соответствующее распоряжение опубликовано 25 октября на сайте главы государства.

«Уволить Ященко Анну Анатольевну с должности главы Великоновоселковской районной государственной администрации Донецкой области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», – говорится в распоряжении №354 / 2019-рп.

Как сообщалось ранее, Зеленский уволил председателя Марьинской РГА Владимира Мороза, а 9 июля – глав Бахмутской, Волновахской и Мангушской РГА. 12 августа были уволены еще 7 глав РГА в Донецкой области.

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