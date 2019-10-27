В Кремле отреагировали на общение Зеленского с добровольцами в Золотом

Готовность к разведения сил и средств на Донбассе «нулевая». Так в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, которые прибыли защищать Золотое-4 (Луганская обл.).

«Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в смутное будущее. Получается саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая», – написал он.

Как сообщалось ранее, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл пообщаться с воинами-добровольцами, которые находятся на позициях в поселке Золотое (Луганская область.). После общения с главой государства ветераны отказались покинуть позиции в намеченном для разведения сил и средств месте. При этом Зеленский заявил, что жители Золотого-4 (Луганская обл.) хотят мира и готовы к разведению сил и средств, а разговоры с ветеранами «оказались эмоциональными».

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