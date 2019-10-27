Резко ухудшилось состояние: На КПП «Александровка» оказали помощь мужчине

В «ДНР» на контрольно-пропускном пункте «Александровка» (расположен на линии разграничения на дорожном коридоре Донецк-Курахово) стало плохо мужчине. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает «МЧС ДНР».

«При пересечении пункта пропуска у гражданина, 1970 г.р., резко ухудшилось самочувствие. Фельдшер и спасатели РСЦ оказали доврачебную помощь пострадавшему», – говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение города.

Всего за сутки в пункты оказания помощи обратилось 188 человек, за медицинской помощью обратилось 12 человек.

Как сообщалось ранее, по свидетельством очевидцев из-за очередей люди по нескольку суток не могли пересечь КПП «Александровка».

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