Полный ступор: Ситуация в пунктах пропуска днем 27 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Алена: «9:53. Горловка с 7 утра двинулись только на расстояние машин, которые выехали из очереди, проезжают только перевозы и бусы, основная стоит вообще без движения»;

Юлия: «9:59. Родители едут из Бахмута. Украина – 5 минут. Сейчас встали на надписи «Горловка»;

Valeri: «10:18. На Горловке 30 льготы, общая до 2 поворота»;

Сергей: «11:01. Горловка – 300 машин, движения нет»;

Валерий: «11:18. Горловка, с авто полный ступор – без движения»;

Сергей: «13:15. Горловка в Украину 250 машин, запуск раз в час по 30 машин. Пеших нет. Из 30 машин – 10 льготы, 5-7 перевозов, остальные обычные. Только что проехал по льготе. Без льготы проехать не реально»;

Алена: «13:25. Мы стоим с утра первая протяжка только что: машин десять, где там 30 машин, я не знаю, если только перевозы»;

Сергей: «13:49. Украина – Майорск в ДНР сразу на проверку. Пеших и машин нет. В итоге поездка из Донецка в Артемовск: на ДНР 3 часа по льготной, в Украине 15 минут».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

2109: «10:41. Общая на самом верху до съезда с односторонки, льгота на спуске с моста»;

Ирина: «10:49. Каргил в Донецк: украинский КПВВ 20 мин.»;

Ирина: «11:25. На 12:20 (мск) Каргил, въезд в Донецк льгота 30 машин, основная 80 и прибывают».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ольга: «10:57. Еленовка в Украину автоочереть – жесть! До середины поселка»;

Светлана: «11:11. Еленовка на Донецк до сигаретного ларька. На Перлине и Новотроицком на Волноваху небольшие очереди (10-20шт)»;

Алексей: «11:36. На Еленовке до поворота»;

Денис: «13:10. В сторону Донецка 70 машин на ДНР»;

Денис: «13:20. На Еленовке запускают сразу по 3 машины из льготной и по 3 из обычной очереди. Где-то каждые 20 минут»;

Сергей: «14:10. Еленовка – до автостанции, льгота 10 машин перед поворотом на Докучаевск, и от поворота до будки МВД».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Bad: «12:34. Октябрь – до магазина»;

Сергей: «13:21. Гнутово: основная до камышей, льготы 5 машин. Пропускают быстро».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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