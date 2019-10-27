Несите галоперидол: В Донецке смеются над «учеными ДНР», которые собрались использовать «ауру» в промышленности

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке сотрудники «национального технического университета» выступают за «широкое применение исследований "Кирлиановой ауры" в различных сферах промышленности», сообщают местные интернет-ресурсы.

Там считают, что изучение биополя человека пойдет на пользу промышленности. «Ученые ДонНТУ считают, что ГРВ-метод кроме медицины найдет широкое применение во многих отраслях промышленности Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении на его сайте.

Это сообщение вызвало сарказм у местных жителей:

Евгения: «Это что я вообще такое сейчас прочитала?!!!! Про болотные огни, да, про эффект Кирлиан (аура и проч.) доктор, несите галоперидол. Хэллоуин пришел»;

Ирина: «В этом контексте звучит почти как цыганские ученые»;

Юлия: «Конгениально! Это прорыв! Это премия. Может даже шнобелевская. Я-то своим слабым умишком мало что поняла»;

Александр: «Будут ведрами собирать ауры в маршрутках и использовать вместо электричества»;

Мария: «Гендальфа им в помощь и весь Хогвартс в придачу»;

Серега: «Ну, теперь заживем! Промышленность теперь заработает со страшной силой сама по себе, дан (местный интернет-ресурс – прим.) не будет успевать воспевать ее, промышленности, успехи. А если сие действо произойдет при поддержке главы, то даже не могу представить высоту высот промышленности республики...»;

Петр: «"Пляску святого Витта" можно еще приспособить к делу»;

Ирина: «В ДНР есть ученые? » .

Эффект Кирлиана используется для нахождения скрытых дефектов в металлах. По заявлению автора краснодарского физиотерапевта Кирлиана, в сельском хозяйстве с помощью эффекта можно проверять всхожесть семян, отличать пораженные болезнями растения от здоровых. Достоверных результатов метода нет. В некоторых псевдонаучных публикациях эффект Кирлиана упоминается как якобы доказывающий существование так называемого «биополя».

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