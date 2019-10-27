В Донецке произошло 2 ДТП (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло два ДТП. Об этом пользователи сообщают в социальных сетях.

Так, вечером на «Золотом кольце» автомобиль сбил девушку, которая переходила на красный сигнал светофора.

«"Золотое Кольцо". По словам очевидцев, девушка бежала на красный сигнал светофора, но "Матиз" оказался быстрее. Девушка жива», – говорится в посте.

В комментариях пользователи возмущаются поведением пешеходов на дороге и считают, что к ним также необходимо применять штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Женя: «Сама виновата! Если тупая и мозга нет, то это навсегда. Я конечно надеюсь, что с ней все хорошо и ничего серьезного, но блин.. Какого бежала под колеса на красный?»;

Harley: «Пешеходов не штрафуют, потому что проблематично их оформлять, да и денег копейки, лучше с перегаром водилу за это время поймать»;

Никита: «Если нарушила и переходила не по правилам – сама виновата, будет думать».

Второе ДТП произошло на пересечении пр. Богдана Хмельницкого и ул. Университетская.

Как сообщила участница ДТП Кристина, ей водитель на «Лексусе» не уступил дорогу. «У меня пару царапин, я ехала прямо на зеленый, кто знал что водитель "Лексуса" решит сделать поворот налево и не уступит мне… Морда моей "Хонды" всмятку», – написала она.

Денис: «Мда уж. Там перекресток такой, всегда его не спеша пересекаю, бо можно и стукнутся».

Людмила: «Аварии на этом месте очень часто».

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