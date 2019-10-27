В Украину для изучения языкового закона прибыла делегация Венецианской комиссии

Делегация Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) прибыла в Украину для изучения нового закона о языке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения Венецианской комиссии по имплементации Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который Венецианская комиссия должна принять на своем 125-м пленарном заседании в декабре этого года.

Заместитель министра Василий Боднар отметил, что упомянутый закон был разработан в соответствии с Конституцией Украины и с учетом опыта зарубежных стран, а также выводов и рекомендаций Венецианской комиссии. Настоящий Закон регулирует исключительно порядок применения украинского языка как государственного.

По его словам, принятие такого нормативного акта важно не только с гуманитарной точки зрения, но и обусловливается фактор безопасности в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины. Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможности для национальных меньшинств играть важную роль в украинском обществе.

Боднар акцентировал внимание собеседников на то, что порядок применения языков коренных народов и национальных меньшинств Украины в соответствующих сферах общественной жизни, а также обеспечение их прав в широком смысле будет определяться новым законом о нацменьшинствах, который должен быть представлен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!