В «ДНР» заявили о диверсии: Нет связи

На временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области возможна деградация связи. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает «минсвязи ДНР».

Объясняют это подрывом базовой станции.

«В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов "Феникс" в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «в данный момент аварийные бригады ГП "РОС" проводят восстановительные работы, на месте события работают сотрудники МЧС и МВД ДНР».

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