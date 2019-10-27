В «ДНР» заявили о диверсии: Нет связи

В «ДНР» заявили о диверсии: Нет связи

27.10.19 13:39dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области возможна деградация связи. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает «минсвязи ДНР».

Объясняют это подрывом базовой станции.

«В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов "Феникс" в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «в данный момент аварийные бригады ГП "РОС" проводят восстановительные работы, на месте события работают сотрудники МЧС и МВД ДНР».

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