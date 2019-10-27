Полицейские Луганщины 188 раз выезжали на ложные вызовы

С начала года патрульные полицейские Луганской области зафиксировали 188 ложных вызовов, поступивших по спецлинии «102». Об этом сегодня, 27 октября, сообщает Патрульная полиция Луганской области.

«Делая ложный вызов вы отвлекаете инспекторов от основных служебных обязанностей, сообщая о якобы серьезных проблемах, которые впоследствии не находят своего подтверждения. Патрульные вынуждены реагировать на каждый случай, чтобы убедиться, что вам ничто не угрожает. А в это время кому-то действительно нужна помощь и вы этим не только нарушаете закон, но и рискуете жизнью других людей», – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что согласно ст. 183 КУоАП заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или аварийных служб влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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