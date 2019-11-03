Хватило трех обстрелов: Переселенцы перебрались в Харьков и открыли бизнес по производству пеллет (Фото)

Семья переселенки Оксаны из прифронтового Торецка (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.) из-за боевых действий вынуждена была переехать в Харьков. Здесь они начали новый бизнес. Об этом сообщает пресс-служба представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине.
Так, сегодня Оксана производит древесные пеллеты – гранулы из древесной пыли, которые используют для отопления как альтернативу газу, углю или дровам. Вместе с мужем и двумя детьми она перебралась в Харьков из Торецка в 2015 году. «Младший родился в марте 2014 года. В донецкий роддом еще успели проскочить нормально, а забирали нас уже под обстрелами. Нам хватило трех обстрелов, и третий был самым страшным, прямо вокруг нас гибли люди. Мы схватили детей, документы и убежали», – рассказала женщина.
По информации МОМ, ранее их семейным бизнесом было изготовление металлопластиковых окон, но вывезти из Торецка оборудование не удалось, и конкуренция в этой сфере в Харькове намного выше. «Стали искать идеи для собственного производства, увидели, что газ дорогой, а с углем и дровами бывают проблемы, прочитали о пеллетах – и решились», – говорится в сообщении.
Семья участвовала в проекте МОМ. В результате получили кулер-гранулятор, который повысил производственные мощности и обеспечил надлежащий уровень пожарной безопасности.
На текущий момент у предприятия налажены поставки сырья из деревообрабатывающих компаний, есть постоянные клиенты и уже работает один наемный работник. Бизнес понемногу расширяется.
«Пеллетами Оксаны уже даже интересуются заказчики из Евросоюза», – отмечается в сообщении.
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