Повреждена часть оборудования: В соцсетях опубликовали фото взорванной в Донецке вышки мобильной связи (Видео)

Сегодня, 27 октября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке повреждено оборудование на вышке мобильного оператора «Феникс». В «ДНР» утверждают, что произошел взрыв.

В социальных сетях сообщается, что «взрыв был направленного действия. Взрывное устройство заложили под будку, в которой находилось оборудование. Тип взрывного устройства пока не установлен».

В результате взрыва ударной волной была повреждена лишь часть оборудования.

Также в социальных сетях опубликовано фото поврежденной вышки, которая находится в Петровском районе на ул. Зверькова.

В комментарии к фото пользователь с никнеймом Slavutich отмечает, что возможно это оборудование украинского мобильного оператора Life, которое «национализировали» представители незаконных вооруженных формирований «ДНР».

«Контейнеры 2х2 м в большинстве своем ставил Life. И на одном из фото видно щит синего цвета. Их завозили для Life прямо из Турции в начале строительства сети», – написал он.

Также пользователь G.S. Kostalevskiy написал, что «так это не вышку взорвали, а скорее всего аппаратную базовой станции или кабели ведущие к ней». «Восстановят за два дня максимум», – написал он.

Также опубликовано видео подрыва.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили о диверсии на объекте связи.

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