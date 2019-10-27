«Республика» окажется без связи: Выдвинут ультиматум «МГБ ДНР» и «народу Донбасса» (Фото)

Неизвестные, взорвавшие оборудование базовой станции местного мобильного оператора «Феникс» во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке, сняли видео с подрывом и выдвинули ультиматум «МГБ ДНР» и «народу Донбасса».

Так, на плакате, который был показан в конце видео, написано: «Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам на подвалах МГБ. Жестокое обращение и привязывание к конечностям проводов с током в "народных" республиках стали нормой. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили о диверсии на объекте связи. Также было опубликовано фото последствий и видео самого взрыва.

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