Константиновка: В Школе поварского искусства новый учебный сезон начался с банана в темпуре (Фото)

Сегодня, 27 октября, в Школе поварского искусства в Константиновке (Донецкая обл.) стартовал новый сезон обучения. Образовательное учреждение было создано Фондом Бориса Колесникова с целью оказать поддержку студентам пищевых вузов Донбасса, дать им возможность пройти практику у лучших шеф-поваров Украины. Об это сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что Школе поварского искусства была открыта в марте. Занятия в ней стали популярными, и в первом сезоне их посетили более 5 тыс. человек – студенты, учащиеся, местные жители. В подготовке делается акцент на будущих поваров, кондитеров, барменов. «Даем возможность обучаться в Школе не только студентам профильных вузов Донбасса, но и старшеклассникам. В новом сезоне молодежь будет изучать техники приготовления уникальных блюд кухонь народов мира. Ведущие шеф-повара и кулинарные эксперты поделятся с ребятами знаниями и навыками, которые обязательно пригодятся им в будущем. Также в нашей Школе смогут повысить квалификацию и обновить знания трудовые коллективы области – от сотрудников школьных столовых и детсадов до работников общепитов и производств», – рассказывает президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

Новый сезон в Школе поварского искусства начался с открытого занятия по приготовлению блюд японской кухни. Шеф-повар Сергей Денисенко учил студентов Константиновского профессионального лицея готовить популярную лапшу с говядиной и десерт – банан в темпуре.

«Как известно, мода циклична. И мода на японскую кухню – не исключение. Сейчас она снова на пике популярности. Сегодня я демонстрировал юным поварам технику приготовления простых блюд с доступными ингредиентами, чтобы каждый дома мог приготовить и порадовать родителей. Всегда с удовольствием даю мастер-классы в Школе поварского искусства, в ней царит особенная позитивная атмосфера. Я горжусь своими учениками, мне импонирует их стремление к знаниям, любопытство, энтузиазм, они все талантливы. Уверен, что с юными коллегами [из Константиновки] мы не раз встретимся на кухнях лучших ресторанов, и тогда я буду еще больше гордиться их достижениями и умениями», – подчеркивает шеф-повар Сергей Денисенко.

В пресс-службе уточнили, что записаться в Школу поварского искусства (Констанитиновка, ул. Европейская, 78) могут студенты кулинарных учебных заведений Донетчины (лицеев, техникумов, училищ, институтов, университетов), учащиеся школ региона (9-11 классов), трудовые коллективы. Для этого необходимо организовать группу до 15 человек, корректно заполнить регистрационную форму на сайте Фонда, ожидать звонка менеджера с приглашением на занятие.

Как напоминает пресс-служба, Фонд Бориса Колесникова 11 лет реализует благотворительные образовательные и спортивные проекты, призваны воспитать грамотное и здоровое молодое поколение.

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