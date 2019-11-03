Как на пороховой бочке: Переселенцы продолжают жить в модульном городке Харькова (Фото)

В Харькове временный городок для переселенцев, открытый в 2015 году, давно стал постоянным местом жительства людей, которые выехали из Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта. Некоторые здесь находятся с момента открытия, хотя застройщики рассчитывали, что они будут жить здесь не более полугода. Весной в горсовете сообщили, что контейнеры непригодны для жизни. Предлагают искать другое помещение. Но большинство переселенцев продолжают надеяться, что их все-таки не выселят, пишет «ВВС – Украина».

Так, городок представляет собой белые контейнеры, обнесенные голубым забор, расположенный посреди пустоши. За более чем 4 года здесь сформировалась своя особая община. Чтобы не допускать на территорию посторонних, всех посетителей обязательно регистрируют. Рядом с охраной размещен план расположения зданий и сообщение, что городок транзитный. Но для части жителей городка временное стало постоянным.

Сейчас здесь проживает 227 человек, 99 из которых – дети. По словам директора городка Артура Стаценко, сначала жильцов выбирали среди наиболее нуждающихся слоев. Впоследствии, по его словам, это «сыграло с нами злую шутку».

Согласно технической экспертизе, проведенной весной этого года, модули не пригодны для жизни. Срок эксплуатации контейнеров закончился еще в 2017 году. Сейчас здесь иногда протекает потолок, в швах накапливается конденсат, и образуется плесень. Есть опасность пожаров из-за перегрузки электрической сети. «У нас обнаружили два дома, где провода вообще сгорели. Люди кричали: "Нам не нужно ничего проверять, у нас все хорошо". Когда мы открыли щиток, там вот так пополам провода погорели. Следовательно, какая-то проблема была», – объясняет Стаценко.

Искать варианты жилья в горсовете, на балансе которого в настоящее время находится городок, рекомендовали еще весной. У чиновников не было уверенности, что городок выдержит еще одну зиму. Но за полгода в новое – собственное или арендованное – жилье за пределами городка переселилось всего несколько семей.

В домике с двумя комнатами с 2016 года живут Виталий Зинченко и Ирина Лаптева. В тесном помещении из-за пластика, которым обиты стены, летом душно. Зимой, если не отапливать, модуль быстро остывает. Но возвращаться в неподконтрольный украинской власти город Дебальцево, где у них осталась квартира, Виталий и Ирина не планируют. «Мы полгода прожили там при таких бомбежках, очень страшно. Ни света не было, ни тепла. Мы бы просто замерзли», – вспоминает Ирина.

Они начали искать новые варианты жилья только полгода назад. У семьи особые требования к жилью из-за инвалидности, которую имеют родители и их ребенок. Кроме доступности, рядом с домом должна быть больница или реабилитационный центр. Признаются, что сначала рассчитывали на аренду квартиры, но уже утратили надежду подыскать что-то в городе. «Как только узнают, что мы инвалиды, сразу – нет. Хотя я объясняю, что мы чистоплотные и платежеспособные», – говорит Ирина.

Переселенка добавляет, что о собственном домике им нечего и мечтать: копить на него нужно годами. От того, что предлагала власть, отказались.

На территории городка размещены 13 контейнеров. Кроме домиков семейного типа, три модуля построены как общежития. Здесь общая кухня и прачечная. В коридоре много вещей, которые не поместились в тесных комнатах. В одной из них живет Людмила Бобовая вместе с мужем, который нуждается в присмотре врачей, и мамой пожилого возраста. В Харьков семья приехала из неподконтрольного Молодогвардейска. «В половине одиннадцатого ночи танки российские ехали мимо окон. И трясло так, будто гром и молния, очень гадкое чувство страха и дрожи в ногах. Мне было противно от собственной слабости», – вспоминает Людмила.

У них на неподконтрольной территории осталось две квартиры и бизнес по выращиванию и продаже грибов. Здесь Людмила подрабатывает ремонтом и пошивом одежды. Мечтает взяться за создание мягких игрушек. Все, на что могла бы рассчитывать семья из трех пенсионеров – это социальное жилье. «Аренда – это аренда, а что дальше делать таким людям, как мы? Я думаю, нужно вести диалог с властями и в Киеве, и здесь на местах. Именно относительно социально незащищенных категорий», – говорит Людмила.

Переселенка из неподконтрольного Донецка Марина Кирбаба не видит смысла искать жилье за пределами модульного городка. Из Донецка Марина уезжала в 2014 году беременной, а рожала уже в Харькове. «Донецк был, как в фильмах про апокалипсис, – вымерший город. Ты выходишь в шесть часов вечера – пустые улицы. 25-26 января 2015-го я попала сюда и вот постоянно как на пороховой бочке. Временно, и что придумать не знаю», – сказала Марина.

Основной доход Марины – социальная помощь от государства. Большую часть она отдает на оплату коммунальных услуг. Говорит, пыталась устроиться на работу, в Донецке была менеджером, но неполный рабочий день работодателей не устраивает. А 5-летнюю дочь оставить не на кого. Женщина настаивает, что обеспечить ее жильем должно государство.

Артур Стаценко уверен, что возможности решить жилищный вопрос нет лишь у небольшой части жителей модульного городка. По его мнению, речь идет в основном о людях с ограниченными возможностями. Другие же, а это 95%, просто выбрали для себя пассивную позицию, объясняет он. В подтверждение своих слов он продемонстрировал папку, где более 3,5 тыс. предложений работы – в частности, с возможностью получить временное жилье. Их предоставил Центр занятости, представители которого были в городке несколько недель назад. Предлагали провести тестирование, чтобы подобрать вакансии. «В модульном городке собралась группа семей, выбравших абсолютно патерналистскую позицию, может, они ждут, что им ордера готовые в городок принесут, или они ждут, что им ключи от квартир принесут. Они ничего не делают, чтобы как-то изменить свою жизнь», – сообщила заместитель Харьковского городского главы по вопросам здравоохранения и социальной защиты Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, в Харькове действует городская программа, по которой переселенцы, проживающие в городе, могут получить беспроцентный кредит на 15 лет, при условии первого взноса в размере 5% от стоимости доступного жилья. «Человек должен показать, что у него есть постоянная работа. Что он работает официально. И у него будет постоянный доход, чтобы гасить этот кредит», – уточнила заммэра.

По последним данным, из взрослых жителей городка работают только 19 человек.

Благодаря договоренностям с областными чиновниками удалось забронировать места для жителей модульного городка под Харьковом. Там на средства немецких доноров достроили общежитие. Переехать в него планируют две многодетные семьи.

В горсовете побеседовали с представителем ООН по правам беженцев. Возможно, удастся помочь с арендой и оплатой на первые месяцы. Предложения арендовать или приобрести дом в области вывешиваются в городке на доске объявлений.

А вот рассчитывать на социальное жилье не стоит, отмечает Светлана Горбунова-Рубан, ведь его просто нет. «У нас очередь на квартиры – 20 лет. И если у нас появляется возможность выдать квартиры, то мы, прежде всего, обращаемся к нашей городской очереди из детей-сирот, чернобыльцев, участников боевых действий и больных туберкулезом», – уточнила заммэра.

В мэрии снова будут рассматривать продление договоров на проживание в модульном городке. Уверяют, что силком выселять людей не будут. Но это не избавляет их от необходимости искать другое жилье.

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