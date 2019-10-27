На мосту вблизи КПВВ «Станица Луганская» не прекращается работа (Фото)

Сегодня, 27 октября, около КПВВ «Станица Луганская» проводили работы по реставрации седьмой опоры моста. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
«Проводились подготовительные работы для сварки диафрагмы основной конструкции моста», – говорится в сообщении.
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.
Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.
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