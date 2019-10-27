Украинский суд назначил ограничение свободы мужчине за ношение футболки с символикой СССР

Дзержинский районный суд Кривого Рога признал виновным местного жителя в нарушении закона, запрещающего использовать символику коммунистического тоталитарного режима, передает «Громадське радіо».

Как отмечается в материалах дела, 14 июня примерно с 11:00 до 17:00 обвиняемый, находясь в общественном месте у торгово-развлекательного центра «Плаза» в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением на передней части государственного герба СССР .

Мужчину осудили по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

В суде обвиняемый подтвердил, что признает себя виновным в совершении преступления.

Суд признал мужчину виновным и назначил определенное соглашением наказание в виде 1 года ограничения свободы. Однако, на основании статьи 75 УК Украины суд освободил его от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год, говорится в постановлении.

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