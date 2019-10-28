Понять и простить: В «ДНР» выпускают водку с Галустяном (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке выпускают водку «Бородаch» по мотивам российского сериала «Наша Раша». Об этом сообщил россиянин Сергей Борисов, который посетил «ДНР», передают «Донецкие новости».

Он прошелся по местным магазинам, оценил стоимость продуктов и отдельно остановился на алкогольных напитках.

«В целом на продукты цены в ДНР такие же, как в России – что-то дороже, что-то дешевле. Но единственное отличие то, что в Донецке очень дешевый алкоголь. Коньяк "Коктебель" – 266 руб. за 0,5 л (105 грн по местному курсу валют на 28.10.19, – ред.). Например, коньяк "Старый Кахети" у нас в Туле стоит 700-800 руб. (276-315 грн), а здесь – 470 руб. (185 грн). Водка начинается от 90 руб. (35 грн)», – прокомментировал Борисов.

Отдельно россиянин выделил водку «Бородаch» по мотивам российского комедийного сериала «Наша Раша». Слоган водки «Бородаch» – «Понять и простить». На этикетке изображен один из героев сериала – Бородач, которого играл актер Михаил Галустян. Борисов подчеркнул, что данный алкоголь выпускается в Донецке, на «Втором ликеро-водочном заводе». Цена – 87 руб. (34 грн) за 0,5 л.

Борисов также акцентировал на низких ценах на сигареты – от 19 руб. за пачку (8 грн). «Цены для курильщиков – сигареты от 19 руб. В России такого даже близко нет», – отметил россиянин.

Средний диапазон цен на сигареты в табачных точках Донецка – от 35 до 50 руб. (14-20 грн).

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