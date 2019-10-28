Напомнил Африку: Россиянин показал, во что превратился железнодорожный вокзал в Луганске (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Луганске железнодорожный вокзал из-за отсутствия поездов превратился в автовокзал. Об этом рассказал россиянин Сергей Борисов, который в сентябре посетил «ЛНР», передают «Донецкие новости».

Он констатирует, что все основные миргородские автобусные маршруты сейчас отправляются именно с железнодорожного вокзала, билеты приобретаются в ж/д-кассах.

Но несмотря на наличие графика движения, автобусы могут не выйти на маршрут, несмотря на проданные билеты. «Междугородное транспортное сообщение в Луганске чем-то мне напомнило Африку. Когда-то я был в Уганде. Чтобы проехать из одного населенного пункта в другой, нужно прибыть ко времени отправления автобуса. Но то, что автобус оправится именно в это время – далеко не факт. Автобус отправляется только тогда, когда он заполнится полностью. В тот раз я прождал отправление автобуса 14 часов. А одна женщина прождала отправление автобуса практически сутки. В Луганске, конечно, не все так плохо, но, когда ты ждешь автобус, и диспетчер объявляет о его отправлении, а его на платформе даже и не было – становится не очень приятно», – прокомментировал Борисов ситуации, с которыми столкнулся в Луганске.

«Мало того, дождавшись другого автобуса, водитель отказывается брать тебя с твоим билетом. Приходится идти к диспетчеру, чтобы ситуацию разрулить», – добавил он.

Несмотря на «перепрофилированность», вокзал все равно остается пустым. Работают только 2 кассы, которые продают билеты на автобусные рейсы. Вокзал работает с 5:00 до 21:00.

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