Разведение войск: Ветераны АТО вывезли оружие из Золотого

Ветераны-добровольцы АТО, находящихся в Золотом-4 (Луганская обл.), вывезли свое оружие. Как сегодня, 27 октября, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины (НПУ) Вадим Троян, это произошло по результатам встречи ветеранов с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией.

Троян заверил, что сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС), в частности, в Золотом-4 и Екатериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.

«В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности», – отметил Троян.

Он добавил, что полиция и гвардия будут выполнять свои задачи по назначению, в частности, проводить антидиверсионной работу против незаконных вооруженных формирований в зоне разведения войск.

Как сообщалось ранее, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл пообщаться с воинами-добровольцами, которые находятся на позициях в поселке Золотое (Луганская область.).

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