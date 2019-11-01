США и Россия договорились о решении конфликта на Донбассе, – политолог

США и Россия договорились о решении конфликта на Донбассе, и президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, об этом знает. Об этом рассказал политолог Виктор Небоженко.

«Речь идет о сегодняшней ситуации в Сирии: когда США официально вышли с севера Сирии, оставили курдов, и все обвиняют Соединенные штаты в этом предательстве, а Трамп находит свои аргументы. И нам очень часто российская пресса говорит: "Точно также Америка бросит и вас". Но не надо путать курдов и Украину», – сказал он.

«Курды не живут в Харькове, Днепре и никогда 300 лет не находились под контролем России, а территория курдов не дает возможности выставить ракеты средней дальности, долетающие до Москвы, поэтому не надо путать», – поясняет Небоженко.

Политолог отметил, что, когда в 2015 году Россия вторглась в Сирию, у многих украинцев появился страх. «Все думали: "Вот Россия вторглась в Сирию и получит там какие-то результаты, США заберут себе Сирию, а отдадут Украину". Все несколько лет бредили этим, и сейчас об этом часто говорят – о скрытой сделке между Трампом и Путиным, при которой Украину поменяют на Сирию. И вдруг мы видим ситуацию, когда США публично, что было очень тяжело для Трампа и для мирового сообщества, выходят из Курдистана. Я веду к тому, что временная сделка между США и Россией есть – в том, что Путин не трогает Украину. Вот настоящий мотив, о котором нам боится сказать Зеленский, Штайнмайер и другие», – рассказывает эксперт.

«США сказали: "Мы выйдем, но примите наши условия по разрешению конфликта на Донбассе в Нормандском формате". США получают небольшие преимущества, но Россия также выходит [из Донбасса]. Некий нейтралитет, на который соглашаются две страны – США и Россия. Вот почему Зеленский с таким восторгом был уверен, что сразу после его прихода к власти Москва легко пойдет на решение конфликта на Донбассе. Ему кто-то сказал, что есть высокая договоренность на уровне последних инстанций в США и России», – считает Небоженко.

Он предположил, что США начнут активнее работать с украинскими политиками и обществом через полгода после проведения в Америке президентских выборов, которые состоятся в 2020 году: «Начнется интенсивное влияние на Украину. Не в смысле борьба с Россией за Украину, а именно – интенсивная работа с украинским общественным мнением, с украинскими СМИ, с украинскими военными».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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