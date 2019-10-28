«План Б» Зеленского по Донбассу: Каков он – и есть ли вообще

С момента вступления в должность президента эксперты вменяют Владимиру Зеленскому то, что он не озвучивает комплексное видение по урегулированию ситуации на Донбассе. Это позволило многим заявить, что никакого общго подхода у новой команды нет.

После теле-марафона президента и ряда выступления главы МИДа начали прорисовываться некие планы «А» и «Б» по Донбассу.

Так, «план А» – это продолжение переговоров по мирному урегулированию на Донбассе в «нормандском формате» на основе Минских соглашений. В этом же перечне стоит и скандальная «формула Штайнмайера».

Однако разведение сил и средств на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях буксует, как и возможность встречи в «нормандском формате». Похоже, «турборежим» быстрого мира на Донбассе от новой украинской власти не срабатывает.

В этой связи все чаще звучат заявления о некоем «плане Б», содержащем варианты на случай, если переговорный процесс не принесет конкретных результатов. Среди них, как озвучил Зеленский, в частности, создание на подконтрольных Украине территориях условий для всех желающих выехать из «Л-ДНР». «План "Б" – все, кто чувствуют себя украинцами… мы должны их обеспечить возможностью быть здесь», – заявил Зеленский. Глава же МИДа Вадим Пристайко не исключает в «плане Б» введение миротворцев на Донбасс.

То есть по «плану Б» также до сих пор нет четкой информации от власти. В этой связи эксперты рассказали «Донецким новостям», есть ли вообще такой план у президента Зеленского, а также высказали свои предположения касательно того, что должен сделать официальный Киев для продвижения по пути урегулированию конфликта.

Светлана Кушнир, политический эксперт:

– Давайте сразу обозначим, что «план А» – это подписанный в 2015 году от имени Украины Леонидом Кучмой т. н. «Минск-2». Точка.

А вот «планы Б» все время ищутся. Их искал президент Порошенко. Вариативность планов сейчас в приоритете и у президента Зеленского. Видно, что первые шаги по возвращению пленных моряков, украинских политзаключенных, даже «формула Штайнмайера» (будь она не ладна) – были восприняты новой украинской властью как быстрое прекращение войны. Ведь вот оно, на расстоянии вытянутой руки, все так быстро и как бы просто получается.

Но мы же знаем, что Зеленский не очень опытен и искушен в дипломатическом противостоянии изощренному и хитрому Путину. Потому разведение войск и не случилось. Понятно же, что контроль над «Л-ДНР» осуществляется именно из Кремля. Нет ни одного дня, чтобы не было провокативных обстрелов. Да и раненых и убитых у нас за это время больше, чем за первые полгода. Думаю, что это буксование не по причине и вине украинской стороны сильно раздражает Зеленского. Кроме внешних противников, его инициативы наткнулись на сильнейшее сопротивление со стороны ветеранов АТО и ООС. Президент опять с наскоку решил разрешить эту проблему – его вояж в Золотое и разговор с ветеранами (который не задался) – тому свидетельство.

Не знаю, кто так убедил Владимира Александровича, что встреча в «нормандском формате» – решение всех проблем, но я скажу, что резкое введение в повестку дня в довесок к Донбассу вопроса аннексии Крыма – это отличный кульбит, которого россияне не ожидали. Теперь главное убедить европейцев, что эта встреча срывается не украинской стороной (якобы не отводящей свои войска – но «Л-ДНР» их же тоже не отводят, но обвиняют Украину), а российская сторона, которая не хочет говорить на этой международной площадке про Крым и Донбасс вкупе. Хотя, европейцы прекрасно понимают, что это – звенья одной цепи.

Думаю, что Офису президента надо приготовиться к долгому противостоянию. Пока будет именно так.

Даниил Богатырев, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики:

– С моей точки зрения, на сегодняшний день существует только три сценария дальнейшего развития или урегулирования конфликта на Донбассе.

Первый – продвижение по пути выполнения Минских соглашений с перспективой «застрять на середине», так как России не выгодно их полное выполнение. Для реализации этого сценария нужно развести войска под Петровским и Золотым, провести встречу в «нормандском формате», и принять соответствующие законы (об особом статусе, выборах, и т. п.).

Второй – заморозка конфликта. Именно это и может быть «планом Б», о котором так много говорят в последнее время. Под этим сценарием подразумевается разведение войск на всей протяженности линии фронта, установление полного и безоговорочного режима прекращения огня, и, возможно – снятие экономической блокады. Как мы видим, для реализации этого сценария также необходимо исполнение хотя бы двух пунктов Минских соглашений (о прекращении огня и разведении войск, без которого оно невозможно).

Третий сценарий – оставить все как есть. Он сопряжен с неизбежными рейтинговыми потерями для Зеленского, избиравшегося как президент мира, а не войны.

Если в Офисе президента выберут вариант полного отказа от выполнения Минских соглашений, это будет означать, что все останется как есть и вялотекущая война продолжится.

Ярослав Божко, политический консультант:

– Во многом «план Б» Зеленского может касаться выхода из Минских договоренностей вследствие их недейственности в разрешении конфликта.

В свое время такую позицию, еще до появления партии «Слуга народа», отстаивал нынешний топ-спикер власти по внешним вопросам, дипломат Богдан Яременко. В то же время, реальное урегулирование зависит только от международного сообщества и готовности идти на это со стороны РФ. Соответствующие переговоры могут вестись (что очевидно) только в «нормандском формате». Для создания нового нет должного внимания мирового сообщества к конфликту.

Может быть реанимирована также идея введения миротворцев, однако для ее реализации не хватает готовности мировых топ-игроков. Напомню, что эта идея активно поддерживалась в последние месяцы президентства Порошенко, в том числе озвучивалась как рабочая бывшим спецпредом Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

Олег Стариков, эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности:

– Те, кто говорит о «Плане Б», фактически отвергает Минские соглашения и способствует разделу страны. Этого категорически нельзя допускать. И если президент Зеленский и его советники будут действовать столь недальновидно, это может закончиться печально. Для всех…

Пробуксовка мирных инициатив по Донбассу – это больше вопрос политический, а не военный. Генштаб давно все просчитал: и планы по разведению сил и средств, все возможные угрозы. Наши военные готовы как к разведению, так и к возможным последующим провокациям со стороны противника.

К сожалению, «партии войны» вступили в свою «борьбу за мир». И готовы камня на камне не оставить от мира в этой войне. Некоторые считают, что весной-летом возможны внеочередные парламентские выборы, а потому готовы бороться за место под «политическим солнцем» всевозможными методами. В том числе, расшатывая ситуацию на Донбассе.

С моей точки зрения, Зеленский допустил стратегическую ошибку, набрав в свое окружение людей «взводно-ротного мировоззрения», которые не могут планировать на перспективу. Они, скорее, реагируют на ситуацию, просчитывают максимум на шаг вперед. А у нас идет серьезная геополитическая шахматная партия, где Донбасс – лишь одна из клеточек на очень большой доске.

Если взять последнюю ситуацию в Золотом, где произошел словестный конфликт между президентом и стоявшими вооруженными людьми, не имеющими отношения к официальным подразделениям Объединенных сил, возникает вполне логичный вопрос. Как могли люди с оружием зайти в зону ООС, там расположиться? Просто так туда зайти никто не мог. Я пока не слышал, чтобы командир воинской части ВСУ, несущий ответственность за зону в Золотом, как и представители Нацгвардии, Нацполции, военной котрразведки, СБУ понесли ответственность за появление в тех местах вооруженных людей, которые не имеют права там находиться. Когда ответим, кто и почему это допустил, сможем понять, что на самом деле происходит с подготовкой к отведению сил и средств, являющейся ступенькой к встрече в «нормандском формате».

Анализ имеющейся информации дает мне основание полагать, что команда Зеленского попыталась сыграть на повышение ставок, чтобы иметь более сильные позиции на переговорах. И это привело к тому, что: а) РФ ужесточила позиции, выдвинув очередное требование о внесении «особого статуса» Донбасса в Конституцию Украины; б) в зоне ООС стало больше обстрелов, в том числе из запрещенного вооружения. Все это в итоге может не то что не усилить, но – ослабить позиции Зеленского как президента, а украинской стороны – на переговорах в «нормандском формате».

В настоящее время у команды Зеленского есть шанс при усилении кадрового потенциала сектора обороны и безопасности, а также МИД – выйти из неудобного положения, реально развести войска и выйти на «нормандский формат» с усиленными переговорными позициями. Но действовать нужно жестко, быстро и безошибочно.

Мария Золкина, аналитик Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива»:

– Я не исключаю, что Зеленский изначально наделся на возможность договориться с Кремлем. Считал, что его явное желание вернуть мир на Донбасс, пусть даже с помощью определенных уступок («формула Штайнмайера», разведение сил и средств), сработает. Видно, что он действительно хочет договориться. И его недавний визит в Золотое, равно как сделанные там заявления, демонстрируют: президент готов идти на ряд уступок, от идеи «быстрого мира» он не отказался. При этом обозначены некие «красные линии» – демилитаризация региона, взятие под контроль границы. Но не обозначены механизмы, с помощью которых это можно сделать и отследить.

То, как Зеленский продвигает необходимость разведение сил и средств, говорит, что он все еще надеется на быстрое решение вопроса. Однако социальные протесты, которые имели место в последнее время в ряде городов Украины, убедили Офис президента немного сбавить обороты.

До недавнего времени о существовании «плана Б» по Донбассу ничего не было известно. Официальные и неофициальные каналы говорили, что есть надежды на встречу в «нормандском формате», где попытаются достичь новой договоренности. Но за последние несколько недель в этой ситуации многое поменялось.

Мы видим, что Россия не стремится к быстрой встрече в «нормандском формате». И уже ясно, что Зеленский не готов согласиться на российские условия – отсутствие со стороны официального Киева контроля за границей, политическое урегулирование без вывода российских войск с нашей территории. Ситуация пока «на паузе». И если ее с «паузы» не снимут, украинская власть может начать продвигать другой план.

От главы нашего МИД Вадима Пристайко мы услышали, что Украина готова вновь рассматривать идею о вводе миротворцев, хоть ранее Зеленский эту идею отрицал как длительный инструментарий, который нельзя реализовать за короткий период времени. Теоретически введение миротворцев под эгидой ООН на Донбасс могло состояться к концу президентского срока Зеленского. И то при условии, что найдется достаточно стран для формирования контингента, что не будет препятствий со стороны России.

А еще мы впервые услышали от все того же Пристайко, что Украина готова к заморозке Минского процесса, если мы в ближайшее время не сможем достигнуть с РФ приемлемой для нас договоренности касательно ситуации на Донбассе.

Более того, по неофициальной информации, в Офисе президента даже рассматривают идею ужесточения отношений с оккупированными территориями, если в ближайшее время встреча в «нормандском формате» не состоится, или же если ее результаты окажутся провальными и не удастся добиться от РФ никаких уступок.

Евгений Магда, политический эксперт:

– Уверен, что сегодня нужно говорить не о «плане Б» Владимира Зеленского, а о формировании украинской властью собственного видения урегулирования конфликта на Донбассе. Готовность официального Киева признать «формулу Штайнмайера» таким планом не является. Напротив – этот алгоритм вызвал жесткую реакцию активной части общества. Поэтому не стоит начинать алфавит действий в условиях кризиса не с начала.

Полагаю, что Украине крайне необходима стратегия реинтеграции временно потерянных территорий, понятная не только представителям всех ветвей власти, экспертной среде, но и максимальному количеству граждан Украины. Если в Кремле это воздействие осуществляется узким кругом, то Украине необходимо обеспечить широкую поддержку идеям реинтеграциии.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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