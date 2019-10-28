Пенсии переселенцев: Погасить долги правительство пока даже не обещает

Несколько дней назад уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова «внезапно» сообщила, что долги по пенсиям внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на 1 сентября нынешнего года составили почти 8,1 млрд грн. Количество же пенсионеров-переселенцев, перед которыми государство в настоящий момент имеет долги по пенсиям составило и вовсе почти 260 тыс. человек. Это не считая пенсионеров, не имеющих статуса ВПЛ.

По ее словам, наличие такого долга по выплате пенсий ВПЛ связано в основном с тем, что правительство до сих пор так и не утвердило соответствующий порядок выплат этих долгов.

Как быстро «занять» и не вернуть

История с долгами по пенсиям переселенцам является прекрасной иллюстрацией к тезису о том, что «нет ничего более постоянного, чем временное». Нетрудно вспомнить, что прекращение выплат задолженностей по выплате пенсий в свое время вводилась правительством как исключительно временная, более того, кратковременная мера.

Как известно, 24 мая прошлого года правительство приняло постановление №335 «О внесении изменений в постановление КМУ от 8 июня 2016 года №365». Одновременно оно изменило Порядок назначения (возобновления) социальных выплат ВПЛ, а также Порядок осуществления контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания/нахождения. Главное нововведение из п.15 Порядка назначения (возобновления) социальных выплат ВПЛ звучало так: «…Суммы социальных выплат (читай – пенсий, – авт.), не выплаченные за прошедший период, учитываются в органе, осуществляющем социальные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабмином Украины».

Примечательно, что первые пару месяцев после этого переселенцев вопросы долгов по пенсиям совершенно не волновали. Причем, это было вовсе не от чрезмерного благодушия. Просто очень многим ВПЛ в это время остановили и текущие пенсионные выплаты. Причем, без внятного объяснения причин.

«По горячим следам» в июне прошлого года Пенсионный фонд опубликовал официальную информацию о выплатах ВПЛ в мае 2018 года. «Выплачены пенсии 501,9 тыс. человек. Не получают пенсии те, которые оставили место временного проживания, выехали, умерли, не зарегистрировались в соответствии с постановлением КМУ от 01.10.2014 года №509 – 650,4 тыс. человек...», - дословно говорилось в документе. Цифры показывали, что выплату пенсии в мае прошлого года остановили большей половине ВПЛ.

Такая же картинка была и в «цитадели» переселенцев – Донецкой области. Как заявила тогда директор Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области Наталья Рад, «из 485 тыс. внутренне перемещенных пенсионеров майские выплаты получили 204 тыс. лиц». «У остальных возникли проблемы», – резюмировала она.

Кстати, солидная часть тех самых нынешних долгов по пенсиям ВПЛ в 8,1 млрд. грн. как раз и образовалась в этот момент.

Игра без правил

«Пенсионный фонд одной части людей возобновил (пенсионные) выплаты. Но без задолженности за май-июль. Если сравнить с обычным пенсионером, переселенец приходит с заявлением на восстановление. Он ждет проверку, а ждать ее можно долго. После проверки ждет решения комиссии. Только после этого будет восстановление выплаты пенсии. Но за период, когда человек не получал пенсии, ему долг не возвращают, потому что правительство издало постановление, где указано, что порядок возврата долгов будет выписан отдельно. И не прописывает этого порядка. Очень такая хитрая схема экономии на людях. А другой части ВПЛ вообще сообщили, что поскольку вы не обращались, то вам (выплаты) и не возобновляли», – сообщила в августе прошлого года координатор общественной организации «Донбасс-SOS» Ольга Гвоздева.

Был в этой ситуации еще, как минимум, один неприятный нюанс. «Фишка состоит в том, что до принятия Постановления №335, в случаях, когда происходили ошибки с остановкой пенсионных выплат, после выяснения, пенсионеру выплачивались все положенные ему деньги сполна. Но теперь чиновникам Пенсионного фонда есть прямой материальный смысл ошибаться чаще и больше. Ведь чем больше ошибок, тем больше пенсионных выплат попадают в разряд замороженных долгов. Можно только догадываться о каких суммах сэкономленных бюджетных средств отчитается министерство социальной политики в скором будущем», – заявила в сентябре прошлого года адвокат «Адвокатского бюро Елены Прядко» Елена Алехина. Теперь ответ на этот вопрос известен.

Такая ситуация с текущими выплатами продолжалась тогда несколько месяцев. После этого, переселенцы наконец-то обратили внимание и на саму остановку выплат по пенсионным долгам. Они начали задавать вопросы, причем, все громче и громче.

Однако, к тому времени Пенсионный фонд уже принял постановление, в котором установил механизм выплаты и начисления пенсионных долгов, которые суд своим решением обязал их выплатить пенсионеру. Это был беспрецедентный шаг…

Долги? Какие долги??

Мысль о том, что долги по пенсиям ВПЛ могут и вовсе не вернуть, впервые всерьез посетила многих переселенцев после часа вопросов правительству в Верховной Раде в конце сентября прошлого года. Тогда депутат Верховной Рады Сергей Сажко прямо спросил тогдашнего премьера Владимира Гройсмана о долгах по пенсиям.

«Многочисленные обращения ВПЛ свидетельствуют о невыплате задолженности по пенсиям на основании Постановления КМУ №335. Установлено, что пенсионер получает пенсию только с момента обращения в Пенсионный фонд, а долги, которые остаются на момент обращения, будут выплачены только на основании отдельного порядка, определенного Кабмином. Почему на сегодня такого порядка все еще нет и когда правительство его разработает и утвердит?», – прямо спросил он.

«Минсоцполитики будет дано мое поручение качественно рассмотреть ваше обращение и вас проинформировать. Порядок выплаты пенсий предполагает выплату всем гражданам, которые вышли на пенсию без ограничений. Единственное, что мы понимаем, что доставить пенсии на оккупированные территории ни физически, ни практически невозможно. Поэтому, чтобы получить пенсии этим гражданам, нужно из плена выйти на свободную территорию Украины и получить свои пенсии», – заявил в ответ на вопрос Владимир Гройсман. Многие тогда расценили такой ответ как «никогда» и не ошиблись…

В принципе чиновники предыдущего правительства старались не комментировать ситуацию с пенсионными долгами ВПЛ вовсе, а если это не получалось, говорили ничего не означающие вещи а-ля «вопрос прорабатывается», «решение готовится», «механизм отлаживается», «идет согласование» и т.п.

Наиболее конкретным (и то не сарказм) было заявление министра социальной политики Андрея Ревы в декабре прошлого года. «Мы прорабатываем и обсуждаем проект порядка выплаты долгов по социальным выплатам переселенцам. Этот проект будет вынесен на рассмотрение правительства, когда будет готов и пройдет все регламентные процедуры. Его могут вынести на рассмотрение правительства в 2019 году. Посмотрим. Я пока не форсирую события», - заявил он тогда.

Услышав тезис о «будет вынесен, когда будет готов» и «могут вынести на рассмотрение в 2019 году», многие ВПЛ укрепились в своих подозрениях, что долгов по пенсиям им не видать. Надежды на выплаты этих долгов можно связывать только с каким-то новым правительством.

Новая метла по-старому метет

И в последние дни августе новое правительство Алексея Гончарука приступило к работе. Это было два месяца назад. За это время чиновники нового правительства сделали несколько самых различных заявлений и сообщений по поводу долгов по пенсиям. Однако, касались они преимущественно долгов жителям неконтролируемых Украиной территорий.

«Главная проблема – привязка выплат к справке ВПЛ. Она заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда (на контролируемую Украиной территорию – авт.) для получения определенных услуг. Надо находить механизмы [решения проблемы] с помощью международных организаций», – заявила в сентябре нынешнего года министр по делам ветеранов, а также временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко месяц назад сказал, что правительство намерено восстановить выплату пенсий жителям неконтролируемых Украиной территорий. Без деталей. А представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук сообщила о готовящейся «дорожной карте», предусматривающей определенные изменения в том числе и в вопросе выплаты пенсий переселенцам и жителям неконтролируемых территорий.

«Я говорю о… получении пенсий, чтобы люди, живущие на неконтролируемых территориях, не стояли в очередях (на линии соприкосновения) по 7-8 часов. О том, чтобы люди, которые получают пенсию на подконтрольной территории, могли иметь возможность делать это без диких справок, которые нужно постоянно сдавать», – буквально заявила она.

Но о намерении быстро принять особый порядок погашения долгов по пенсиям ВПЛ или погасить эти долги каким-либо другим способом пока не было сказано ни слова.

Есть варианты, но…

В принципе, подобное не означает, что эти долги не погашаются вовсе. Так, к примеру, начальник Главного управления Пенсионного фонда в Луганской области Ольга Шарунова пару недель назад сообщила, что некоторые из них все же были выплачены.

«30 августа вступило в силу ПостановлениеКМУ №788 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины», которым усовершенствован порядок проведения социальных выплат ВПЛ. Это Постановление предусматривает выплату долгов, если суммы пенсии за прошлый период были начислены: в связи с первичным назначением пенсий, а также в случае выплаты пенсии после продления инвалидности, продления выплаты пенсий по случаю потери кормильца и начисления средств по перерасчету пенсий (за период, когда проведена выплата пенсии). Во исполнение требований этого постановления мы выплатили долги по пенсиям за прошедший период 896 пенсионерам-ВПЛ на общую сумму 7,3 млн грн», – сообщила она.

Также некоторые переселенцы, умудряются отсудить, но главное – получить свои долги по пенсиям. Однако, таких очень немного. Еще в июле нынешнего года заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко признала, что Фонд не выполнил примерно 90% всех судебных решений о погашении долгов в связи с тем, что «невозможно обойти постановление правительства №335, где не предусмотрен порядок таких выплат». Еще одна причина – в госбюджете не заложены необходимые средства на эти цели.

Как известно, по состоянию на 1 июня 2019 года общий долг Пенсионного фонда по вынесенным судебным решениям о погашении долгов по пенсиям ВПЛ составлял без малого 600 млн грн. И судя по тому, что в бюджете Пенсионного фонда на 2019 год на погашение долгов по пенсиям по решению судов предусмотрены лишь 50 млн грн, долги и таким способом погашены не будут.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: