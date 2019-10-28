В зоне ООС соревновались военные-водители (Фото)

27 октября для водителей, которые выполняют боевые задачи в зоне операции Объединенных сил, были организованы соревнования. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Военные проходили тематические командные двоеборья: на знание правил дорожного движения, толкание автомобиля на скорость и т.д.

Лучших водителей, которые выполняют боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил, поздравили с Днем автомобилиста и дорожника, вручили награды, грамоты и ценные подарки.

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