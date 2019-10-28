Блокировал авто и бросался под колеса: В Мариуполе при задержании полицейскими травмирован мужчина

В Мариуполе при задержании нарушителей мужчина, блокировавший патрульное авто, повредил ногу. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

27 октября около 12:00 экипаж патрульной полиции прибыл на ул. Гранитную в Мариуполе, чтобы прекратить административное правонарушение. Инспекторы начали проводить профилактическую беседу с нарушителями, объясняя, что за распитие алкогольных напитков у детской площадки предусмотрена ответственность согласно статье 178 КУоАП. Однако один из нарушителей продолжал конфликтовать, не выполняя законные требования полицейских в нарушение ст. 185 КУоАП. Патрульные решили доставить его в райотдел, чтобы составить административные материалы по указанным статьям.

Для помощи коллегам на место прибыл еще один экипаж, и когда автомобиль с задержанным выезжал, к транспортному средству подбежал мужчина с признаками алкогольного опьянения и начал блокировать выезд патрульного автомобиля. На требования прекратить правонарушение мужчина не реагировал, чем оказал сопротивление работнику правоохранительного органа, в нарушение статьи 342 Уголовного кодекса, продолжал блокировать автомобиль и бросаться под колеса. Патрульные приняли решение задержать мужчину, и при задержании мужчина упал и травмировался.

Полицейские вызвали «скорую». С травмой ноги нарушителя госпитализировали. В полиции открыто служебное расследование.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!